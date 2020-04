iOS 14 z ulepszonym menedżerem haseł

Wstępna wersja iOS-a 14 zbliża się wielkimi krokami i co jakiś czas poznajemy szczegóły dotyczące kolejnych funkcji systemu. Kolejną planowaną przez Apple'a zmianą będzie najprawdopodobniej rozbudowa menedżera haseł.

To aplikacja, która umożliwia zapamiętanie danych logowania do wielu serwisów, a następnie zezwolenie na automatyczne ich wpisywanie dzięki wykorzystaniu zabezpieczeń biometrycznych. Pomimo zalet tego programu – dobrej integracji z innymi sprzętami Apple'a, funkcji ostrzegania np. przed stosowaniem identycznych haseł w różnych miejscach, funkcji automatycznego generowania haseł – firma wciąż ma tu pole do popisu.

Pierwszą zmianą ma być przeniesienie w bardziej widoczne miejsce komunikatu o nadużywaniu tego samego hasła. Do tej pory ukazywał się on dopiero po wejściu do bazy danych menedżera z poziomu ustawień. Teraz telefon będzie wyświetlał ostrzeżenie już w momencie próby ustawienia hasła, które wyszuka wcześniej w pęku kluczy.

Firma zamierza też wyeliminować konieczność logowania się na stronach internetowych za pomocą kodu SMS. Wszystkie serwisy, które będą chciały współpracować z Apple'em, będą mogły potraktować skorzystanie z menedżera haseł firmy jako wystarczającą autoryzację numeru telefonu.

Wskazane opcje mają się pojawić się również na macOS-ie.

fot. Pixabay