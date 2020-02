iPhone 12 ma znacząco przyspieszyć działanie usługi AirDrop

Od premiery iPhone'a 12 dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, już teraz pojawiają się jednak pierwsze przecieki dotyczące telefonu. Według anonimowych informatorów nowy telefon Apple'a ma nie tylko być zgodny ze standardem 5G, ale też znacząco przyspieszyć przesyłanie plików pomiędzy użytkownikami smartfonów z jabłkiem.

Wygląda na to, że firma wykorzysta w tym celu nowy standard łączności WiGig, który pozwoli na dużo sprawniejszą wymianę danych w ramach funkcji AirDrop. To stworzona przy okazji iOS-a 7 usługa Apple, wykorzystująca technologię Bluetooth i Wi-fi, służąca do przesyłania danych za pomocą zaszyfrowanego połączenia P2P.

Choć AirDrop działa bardzo sprawnie, Apple już teraz dostrzega konieczność przyspieszenia transmisji, choćby ze względu na rosnącą rozdzielczość (a więc również rozmiar) plików wideo. Poprawę transferu ma przynieść skorzystanie ze stosunkowo mało popularnego standardu IEEE 802.11ay. To rozwiązanie funkcjonujące obok 802.11ax wykorzystywanego powszechnie w sieciach Wi-fi.

Standard został opracowany głównie pod kątem transmisji na niewielkie odległości. Wynika to z częstotliwości wynoszącej aż 60 GHz (dla porównania standardowo Wi-fi wykorzystuje częstotliwości 2,4 lub 5 GHz), co pozwala na usprawnienie transmisji do nawet 172 Gbit/s. Ceną jest jednak znacznie gorsza zdolność sygnału do przenikania przez przeszkody. Z drugiej strony w przypadku prowadzonej na niewielką odległość komunikacji w ramach AirDrop takie ograniczenie nie jest wielką wadą.

fot. Pixabay