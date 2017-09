iPhone 8 i iPhone 8 Plus - oficjalna premiera

iPhone 8 ma 4,7-calowy ekran, podczas gdy iPhone 8 Plus nadal wyświetla obrazy na 5,5-calowym wyświetlaczu. W tej materii nic się nie zmieniło, choć oba nowe urządzenia wspierają technologię True Tone zaimplementowaną wcześniej w iPadach, która poprawia jakość obrazów.

Wewnątrz tegorocznych smartfonów Apple znajdziemy nowy układ Apple A11 Bionic. Na pokładzie znajdziemy także nowo zaprojektowany układ GPU o 30 proc. szybszy od poprzednika.



Główny aparat w iPhone 8 ma sensor 12 Mpix z optyczną stabilizacją, podczas gdy w modelu 8 Plus znalazł się także nowy sensor oferujący apertury f/1.8 i f/2.8 pozwalający na implementację nowego trybu Portrait Lighting.

iPhone 8 i iPhone 8 Plus to pierwsze smartfony stworzone z myślą o rozszerzonej rzeczywistości (AR). Dzięki nim można wyświetlać m.in. statystyki zawodników na meczu lub nazwy gwiazdozbiorów na nocnym niebie. To strefa, która w przyszłości będzie zapewne mocno rozwijana nie tylko przez Apple, ale i innych producentów smartfonów.

Nowe iPhone'y będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, srebrnej i złotej. Smartfony trafią do sprzedaży 22 września w cenach:

iPhone 8 64 GB - 3479 zł

iPhone 8 256 GB - 4229 zł

iPhone 8 Plus 64 GB - 3979 zł

iPhone 8 Plus 256 GB - 4729 zł