iPhone X - ceny w Orange, Play i T-Mobile

W Orange ceny modelu X zaczynają się od 199 zł w abonamencie 249,99 zł (rata za urządzenie + abonament Plan Komórkowy Wzbogacony) miesięcznie. Najniższa możliwa opłata miesięczna to 204,99 zł, jednak wówczas przy podpisywaniu umowy musimy zapłacić aż 999 złotych. Jeśli chodzi o wersję 256 GB, w najtańszym wariancie także kosztuje ona 199 złotych, ale opłata miesięczna to już 278 zł. Wszystkie powyższe warianty uwzględniają umowę na 24 miesiące.

T-Mobile umożliwia zakup iPhone X 64 GB za minimum 1129 zł przy abonamencie 180 zł miesięcznie (oferta BEZ LIMITU). Jeśli wolimy płacić mniej co miesiąc, a wydać więcej na początku, można wnieść opłatę startową w wysokości 3559 zł i później płacić 80 zł co 30 dni. Wersja 256 GB to minimum 1799 zł na start przy abonamencie 180 zł, albo 4229 zł przy abonamencie 80 zł.



Ostatnim operatorem oferującym zakup iPhone'a X jest Play. Dla klientów prywatnych urządzenie jest oferowane w taryfie STAN NIELIMITOWANY, gdzie najtaniej można je mieć w cenie 1079 zł przy abonamencie 250 zł miesięcznie. W wariancie z najniższą opłatą miesięczną za smartfon zapłacimy 2979 zł przy abonamencie 150 zł. Wersja 256 GB to minimum 1759 zł na początek przy abonamencie 250 zł lub 3659 zł przy abonamencie 150 zł.



Plus nie ma w ofercie iPhone'a X.