iPhone X - smartfon Apple z ekranem OLED

W przeciwieństwie do nowo zaprezentowanych modeli iPhone 8 i iPhone 8 Plus, które wyglądają podobnie do zeszłorocznych smartfonów, iPhone X przeszedł prawdziwą ewolucję stylistyczną. Nowy sprzęt Apple zrywa tym samym z linią designerską zapoczątkowaną przed czterema laty w iPhonie 6.

iPhone X jest pierwszym bezramkowym smartfonem w portfolio Apple, zgodnie z obecnie panującymi trendami. Ekran wypełnia praktycznie całą powierzchnię przedniego panelu. Sprzęt ma u góry charakterystyczne wcięcie zarezerwowane dla głośnika, czujnika zbliżeniowego i kamerki Face ID.

iPhone X ma 5,8-calowy wyświetlacz OLED nazwany Super Retina Display. Obsługuje on technologię True Tone i pracuje w rozdzielczości 2436 x 1115 pikseli. Na ekranie znalazło się także miejsce dla kontekstowego paska nawigacyjnego. Ma on postać poziomej belki umieszczonej centralnie przy dolnej krawędzi ekranu - w takim miejscu, by była zawsze dostępna pod kciukiem.

Klawisz odpowiedzialny w poprzednich generacjach za wybudzanie znacznie się wydłużył i zyskał nową nazwę. To teraz przycisk boczny (ang. side button), którym możemy wywołać różne reakcje w zależności od sytuacji, m.in. aktywować Siri, włączyć aparat czy użyć Apple Pay. Nowy smartfon Apple - podobnie jak poprzednie modele - nie ma złącza słuchawkowego.

Nowy iPhone ma na pokładzie procesor A11 Bionic, 3 GB pamięci RAM i pracuje pod kontrolą systemu iOS 11.

iPhone X zadebiutuje na rynku 3 listopada. Model 64 GB został wyceniony na 999 dolarów, a w Polsce na - 4979 zł, natomiast kupno wersji 256 GB to wydatek rzędu 5729 zł.