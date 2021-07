iPhone będzie miał obiektyw peryskopowy

Premiera Apple'a

iPhone 12, obecny flagowiec Apple'a, może pochwalić się jedynie dwukrotnym zoomem optycznym (niekorzystnie wpływający na jakość obrazu zoom cyfrowy jest zaś pięciokrotny). Z przecieków wynika jednak, że iPhone już w 2022 r. zostanie wyposażony w specjalny obiektyw peryskopowy, który po raz pierwszy w przypadku smartfonów Apple'a pozwoli uzyskać aż dziesięciokrotne przybliżenie optyczne.

Działanie peryskopu

Duży zoom optyczny wymaga zastosowania w aparacie odpowiedniej liczby soczewek. Jest to bardzo kłopotliwe w przypadku smartfonów – ich obiektywy musiałyby być przez to długie i wystawać z obudowy, co sprawiłoby, że telefon stałby się niepraktyczny. Rozwiązaniem tego problemu jest obiektyw peryskopowy. W jego przypadku soczewki umieszczone są... wzdłuż urządzenia, a światło jest między nimi przekazywane dzięki zwierciadłom zamontowanym w obudowie. Obraz przechodzi przez skomplikowany system luster i soczewek, by następnie trafić do głównej matrycy i zapewnić bezstratne powiększenie.

Wiele smartfonów, między innymi Samsung Galaxy S21, może pochwalić się tzw. zoomem hybrydowym, łączącym cechy systemu cyfrowego i optycznego. Galaxy S21 Ultra ma z kolei pełny zoom optyczny. Apple prawdopodobnie również zdecyduje się na aparat z zoomem optycznym i będzie rozwijać tę technologię w kolejnych modelach.

fot. Pixabay