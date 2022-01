iPhone zmieni się w terminal płatniczy?

iPhone ułatwi przyjmowanie płatności

Koncern Apple pracuje nad nową usługą, przydatną głównie dla małych firm. Jeśli zostanie wdrożona, przedsiębiorcy będą mogli przyjmować płatności bezpośrednio na iPhone'ach, bez używania terminali płatniczych. Transakcja zostanie opłacona po dotknięciu iPhone'a kartą debetową lub kredytową.

Apple rozwija nową metodę od roku 2020, kiedy to zaangażowała w sprawę kanadyjski startup Mobeewave. To właśnie ta firma miała opracować przyjmowanie płatności za dotknięciem smartfonu kartą kredytową. Koncern zapłacił jej za to 100 milionów dolarów.

Za pośrednictwem NFC

System prawdopodobnie będzie korzystał z chipa NFC w iPhone'ach, używanego teraz do realizacji zakupów w Apple Pay i do płatności zbliżeniowych za pośrednictwem terminali płatniczych. Pojawił się w urządzeniach Apple'a począwszy od iPhone'a 6.

Nie wiadomo, czy nowa opcja będzie częścią ApplePay czy osobną funkcją. Jej wdrożenie nastąpi w ramach aktualizacji oprogramowania smartfonów z jabłkiem. Być może już wiosną br. funkcja zostanie uruchomiona dla użytkowników sprzętu Apple'a.

fot. Christiann Koepke – Unsplash