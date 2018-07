mophie z nową kolekcją powerbanków

Powerstation i Powerstation XXL

To rozwiązania przeznaczone do ładowania iPhone'a, iPada i AirPod'a. Modele te posiadają kilka portów wyjściowych USB-A, aby równolegle szybko ładować maksymalnie nawet trzy różne urządzenia. Oferują akumulatory o pojemności 6,040 mAh i 20 200 mAh, co przekłada się odpowiednio na 20 i 70 godzin dodatkowej energii, którą do dyspozycji otrzymują użytkownicy. Obydwa akumulatory wykończone są najwyższej jakości tworzywem.

Powerstation Plus i Powerstation Plus XL

To akumulatory, które posiadają wbudowane złącze Lightning, dzięki czemu ładowanie w podróży jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dostępne w dwóch opcjach: 6,040mAh i 10,000mAh zapewniają iPhone'owi do 34 godzin dodatkowej energii. Oprócz tego powerbank zawiera również port USB-A o maksymalnym napięciu 10 W, który umożliwia jednoczesne szybkie ładowanie drugiego urządzenia. Dla dodatkowej wygody energię w Powerstation Plus XL można uzupełniać bezprzewodowo wykorzystując dowolną bezprzewodową ładowarkę z obsługą standardu Qi. Dzięki eleganckiej, smukłej konstrukcji z najwyższej jakości materiałem na górnej i dolnej płycie, linia Powerstation Plus jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia dzięki korpusowi z poliwęglanu.

Każdy produkt mophie Powerstation zawiera następujące funkcje:

- Priorytet + ładowanie - najpierw ładowane jest urządzenie, a w drugiej kolejności powerbank

- Wskaźnik zasilania LED - wyświetla stan ładowania i aktualny czas pracy akumulatora.

- Potrójnie testowane certyfikowane baterie litowo-polimerowe, co zapewnia powerbankom mophie najwyższą wydajność i bezpieczne działanie.

Sugerowane ceny detaliczne: