myPhone Halo S typu „slider” dołącza do oferty marki

myPhone Halo S to pierwszy model marki o konstrukcji typu „slider". Dzięki dużemu ekranowi 2,8 cala (240x320 px). Komfort obsługi potęgują: duże klawisze, opcja ustawienia 8 fotokontaktów oraz stacja ładująca. Aby dłużej używać telefon wystarczy odłożyć go do bazy podłączonej do gniazdka (w zestawie znajduje się również adapter do tradycyjnego ładowania).

Nowość od myPhone posiada akumulator o pojemności 1000 mAh. Halo S jest wyposażony również w aparat VGA oraz w inne funkcje, które stanowią znaczne ułatwienie zarówno dla osób starszych, jak i młodszych. Mowa np. o przycisku funkcyjnym SOS dającym możliwość nawiązania połączenia / wysłania wiadomości sms do wcześniej zaprogramowanego numeru za pomocą jednego kliknięcia.

Urządzenie wyposażono także w radio FM, latarkę oraz Bluetooth, dzięki któremu m.in. podłączymy zestaw głośnomówiący w aucie. Telefon posiada 32 MB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD o dodatkowe 32 GB.

myPhone Halo S dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i czerwonej, w cenie 169 zł.