myPhone LUNA II w Biedronce

Luna II to nowoczesny smartfon z ekranem 5,7" w rozdzielczości Full HD z funkcja In-Plane Switching. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi o taktowaniu 1.5 Ghz i 2 GB pamięci operacyjnej RAM użytkownicy mogą korzystać z systememu Android 6.0 Marshmallow.

Fani fotografii mobilnej będą mogli skorzystać z aparatu głównego 13 Mpx z szybkim autofokusem i dwiema lampami LED, natomiast dobre selfie uchwyci aparat przedni 5 Mpx. Dodatkowo, dzięki przydatnym opcjom, takim jak duża ilość filtrów, tryb pięknej twarzy i wykrywanie określonych gestów, każdy użytkownik z łatwością będzie mógł pochwalić się niesamowitymi zdjęciami, które dzięki transmisji danych LTE, będzie mógł opublikować w sieci lub wysłać do wybranych osób.

Smartfon ma baterię o pojemności 3400 mAh, a polski producent także tym razem nie zapomniał o funkcji Dual SIM, która nie tylko pozwoli na oddzielenie życia prywatnego od służbowego, ale także zapewni dostęp do sieci LTE w obu slotach na kartę SIM.

Luna II posiada funkcję One-handed operation, umożliwiającej swobodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką. Dodatkowo telefon posiada opływowy kształt obudowy o grubości nie większej niż 7,8 mm. Kolejnej funkcjonalności dostarczają smart gesty, umożliwiające dopasowanie telefonu do potrzeb użytkownika.

myPhone LUNA II dostępny jest od 20 marca do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, we wszystkich sklepach sieci w Polsce, w cenie 599 zł.