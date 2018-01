myPhone Pocket 2 - do każdej kieszeni

MyPhone Pocket 2 ma ekran w rozdzielczości 854 na 480 pikseli, a za jego działanie odpowiada 4-rdzeniowy procesor Spreadtrum SC7731C oraz 1 GB pamięci RAM.

Nowy Pocket 2 jest wyposażony w wyjmowany, litowo-jonowy akumulator 1400 mAh, zapewniający do kilku godzin nieprzerwanych rozmów. Wbudowany moduł 3G zapewnia dostęp do internetu i korzystanie z przeglądarki WWW, aplikacji czy poczty e-mail, a Wi-Fi umożliwia udostępnianie sieci innym. Smartfon jest wyposażony w dwa aparaty: główny 2 Mpx oraz przedni VGA. Fotografie, muzykę oraz inne pliki multimedialne można zapisać na wewnętrznej pamięci telefonu (8 GB), z opcją rozszerzenia jej o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD. Do ważnych funkcji modelu myPhone Pocket 2 należą również: Dual SIM, a także Bluetooth i GPS.

Smartfon pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 7.0 Nougat z certyfikacją GMS (Google Mobile Services).

Model myPhone Pocket 2 w czarnej obudowie dostępny jest w cenie 219 złotych w sklepie internetowym producenta i u wybranych partnerów.