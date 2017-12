myPhone Q-Smart III Plus od dziś w Biedronce

myPhone Q-Smart III Plus to model z popularnej serii Q-Smart oferującej smartfony wyróżniające się ciekawym designem - smukłą obudową i srebrnymi ramkami, które w tym wypadku otaczają duży, 5,5-calowy ekran HD z technologią In-Plane Switching. Dzięki temu wyświetlacz zapewnia żywy obraz i doskonałą widoczność pod każdym kątem.

We wnętrzu telefonu znalazł się 4-rdzeniowy procesor wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Nowy Q-Smart jest wyposażony w litowo-jonowy akumulator 2950 mAh zapewniający do kilku godzin nieprzerwanych rozmów, lub długi czas działania w trybie czuwania. Wbudowany moduł 3G zapewnia dostęp do Internetu i korzystanie z przeglądarki WWW, ulubionych aplikacji czy poczty e-mail, a Wi-Fi umożliwia udostępnianie sieci innym.

Telefon jest ponadto wyposażony w dwa aparaty: główny 8 Mpx oraz 5 Mpx do robienia selfie. Fotografie, muzykę oraz inne pliki multimedialne bez problemu zapiszemy na wewnętrznej pamięci telefonu (16 GB), którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD (do nabycia oddzielnie). Do ważnych funkcji smartfona należą również: Dual SIM, GPS i Bluetooth. Q-Smart III Plus pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 7.0 Nougat z certyfikacją GMS (Google Mobile Services), zapewniającą stabilność i bezpieczeństwo oprogramowania, które zostało sprawdzone przez Google.

Smartfon posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV, która zbadała go pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.

Model myPhone Q-Smart III Plus ze starterem TuBiedronka dostępny będzie w cenie 399 złotych w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 21 grudnia 2017 do 3 stycznia 2018 lub do wyczerpania zapasów.