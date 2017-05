myPhone Q-Smart Plus w Biedronce

Q-Smart Plus to rozwiązanie dla osób, które potrzebują telefonu do pracy i zabawy. Za wyborem smartfona przemawia duży, 5,5-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości HD, który bardzo dobrze odwzorowuje rzeczywiste kolory i zapewnia szerokokątne widzenie. Efekt przestrzenności i dodatkowe wrażenie estetyczne potęguje zastosowane szkło ekranu, tj. zakrzywiona tafla 2,5D.

Kolejnym atutem Q-Smart Plus jest bateria o dużej pojemności 3000 mAh, umożliwiająca długie, 12-dniowe działanie urządzenia na jednym ładowaniu (w trybie czuwania). Telefon został wyposażony także w dwa aparaty: główny 5 Mpx oraz dodatkowy - przedni 2 Mpx - do robienia selfie. Wykonane zdjęcia dzięki wspomaganiu systemu AF i lampy LED (przy głównym aparacie) są lepsze jakościowo i bardziej ostre.

Przyjemność z użytkowania telefonu zapewniają również inne przydatne funkcjonalności, m.in.: Dual SIM, który pozwala obsłużyć dwa numery jednocześnie i swobodnie połączyć telefon służbowy z prywatnym oraz Wi-Fi umożliwiające szybki transfer danych. Dzięki opcji Bluetooth można połączyć ze sobą różne urządzenia będące w niewielkiej odległości i bezprzewodowo przesyłać dane z telefonu na telefon. Bluetooth, a także GPS okażą się przydatne w podróży do podłączenia zestawu głośnomówiącego w aucie i niezawodnej nawigacji. Funkcje znacznie zwiększają komfort bezpiecznego i sprawnego poruszania się w terenie.

Płynną pracę urządzenia zapewniają: 1 GB pamięci RAMu oraz procesor Quad-Core. Telefon posiada 8 GB pamięci wewnętrznej, którą można poszerzyć o dodatkowe 32 GB dzięki karcie microSD.

Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 7.0 Nougat, posiadającego certyfikację GMS (Google Mobile Services). Daje ona użytkownikom legalny i nieograniczony dostęp do Sklepu Play, wraz z tysiącem aplikacji do pobrania. Produkt posiada również pozytywną opinię jednostki certyfikującej DEKRA, która sprawdziła go pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi i wytrzymałości.

Telefon myPhone Q-Smart Plus w czarnej wersji kolorystycznej, jest dostępny w cenie 333 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 22 maja do 4 czerwca lub do wyczerpania zapasów.