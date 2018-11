uGo - dron dla początkujących

Prosty dron marki uGo, w charakterystycznym, zielonym kolorze potrafi latać przez około 9 minut. To wystarczający czas, by odkryć, że ten niedrogi model okazuje się być całkiem żwawy. Dysponuje trzema trybami prędkości i zasięgiem maksymalnym 60 metrów. Możliwość rejestrowania obrazu zapewnia kamera VGA. Jest ona odłączana. Tym samym można łatwo przystosować drona do wykonywania akrobacji. Odpinając kamerę zmniejszamy masę całego urządzenia, przez co Fen 2.0 staje się jeszcze szybszy i bardziej zwrotny. Obraz z kamery zapisywany jest na kartę microSD.

W zestawie z uGo Fen 2.0 znajduje się pilot sterujący, zapasowe śmigła, płozy oraz ładowarka i śrubokręt. Bateria drona ma pojemność 300 mAh. Obsługa urządzenia została uproszczona, tak by nawet początkujący użytkownik nie miał problemu z opanowaniem drona. Producent wyposażył go również w funkcję zwisu (tzw. hovering), która polega na utrzymywaniu stałej wysokości lotu.

Zanim sięgniemy po zaawansowane drony, pozwalające na kręcenie ujęć filmowych niczym z seriali Netflixa, warto sprawdzić jak radzimy sobie jako operator. Proste drony, takie jak uGo Fen 2.0, nie potrafią oczywiście tak wiele jak modele kosztujące kilka tysięcy złotych, ale są idealne do nauki pilotażu. Dlaczego? Ponieważ brak im zaawansowanych systemów wspierających pilota np. podczas podmuchów wiatru. Tym samym uczymy się latać na niedrogim urządzeniu, wystawiającym umiejętności pilota na nieco większą próbę. Kiedy już przesiądziemy się na znacznie droższy i bardziej zaawansowany sprzęt, nabyte podczas lotów odbytych tańszym dronem umiejętności zaprocentują.

Za uGo Fen 2.0 trzeba aktualnie zapłacić około 199 zł.