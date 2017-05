uRage Reaper Rev - nowa mysz od Hama Polska

Mysz uRage Reaper Rev charakteryzuje się rozdzielczością rzędu 8200 DPI, którą można łatwo regulować za pomocą dedykowanego przycisku. Dzięki temu sterowanie kursorem myszy nie jest przerywane podczas zmiany rozdzielczości. Producent zastosował w swojej myszy znany sensor optyczny Avago, który zapewnia najwyższą precyzję pracy niezależnie od rodzaju gry. Cieszy także obecność diod LED na poszczególnych elementach myszy, których zmieniający się kolor wskazuje aktualnie wybraną wartość DPI.

Reper Rev wyposażono w aż 13 programowalnych przycisków, których funkcje można w pełni spersonalizować, dostosowując mysz do indywidualnych preferencji. Częstotliwość 1000 Hz gwarantuje natychmiastowe przesłanie sygnału z myszki do komputera za pomocą przewodu USB, a tempo reakcji nie zwalnia ani na moment, dzięki zastosowaniu teflonowych ślizgaczy. Obudowa myszki wykończona została antypoślizgowym materiałem, więc ta pewnie trzyma się dłoni nawet podczas dynamicznych potyczek, kiedy to gracz musi reagować natychmiastowo.

Mysz uRage została tak zaprojektowana, by służyła długo swojemu właścicielowi, głównie dzięki zastosowaniu zintegrowanych przełączników Ormon oraz kablowi o długości 1,8 m zanurzonemu w eleganckiej i elastycznej otulinie. Dzięki niej kabel chroniony jest przez zginaniem. W komplecie do myszy dostaniemy także aplikację, pozwalającą na konfigurację ustawień urządzenia, jak choćby przypisanie określonych funkcji do klawiszy czy wysokość skoku przy zmianie wartości DPI, a samo korzystanie z niej jest niezwykle proste dzięki metodzie plug and play.

Urządzenie kosztuje 259 zł.