Amsterdam i Helsinki uruchamiają rejestry SI

Amsterdam i Helsinki są pierwszymi europejskimi metropoliami, które uruchomiły rejestry sztucznej inteligencji (SI). Mają one pozwolić mieszkańcom zapoznać się ze sposobami, w jakie władze miejskie miast wykorzystują algorytmy do zarządzania infrastrukturą publiczną.

Algorytmy wykorzystywane w systemach SI z jednej strony potrafią przyczynić się do usprawnienia ruchu ulicznego albo eliminowania zagrożeń w przestrzeni publicznej, ale z drugiej mogą utrudnić życie obywatelom. Niejednokrotnie zdarzało się, że systemy rozpoznawania twarzy uznawały za potencjalnych przestępców lub terrorystów osoby, których wygląd lub ubiór odbiegały od przeciętnego.

Amsterdam launches an "Algorithm Register". It contains information on the algorithms used by the municipality, their input data, and strategies for human oversight. Seems like a good effort to improve algorithmic accountability (1/2) https://t.co/43yceYySxR