Arduino: Internet Rzeczy razy dwa

Takie same?

Pod koniec października br. zespół projektu Arduino przygotował nowy zestaw dla konstruktorów – Oplà IoT, służący do budowania układów gotowych do współdziałania z Internetem Rzeczy (IoT, Internet of Things). Pojawił się on o niewiele ponad miesiąc później niż inny pakiet tego typu: Explore IoT.

Trochę zamieszania

W zestawach Oplà IoT i Explore IoT znajdziemy podobne podzespoły. Cena obydwu pakietów jest identyczna (wynosi 99 euro). Poza tym w obu przypadkach nabywca otrzymuje roczną subskrypcję planu Create Maker.

Aby uniknąć nieporozumień co do pakietów zespół Arduino przygotował ich porównanie. Explore IoT Kit jest zestawem edukacyjnym, opracowanym z myślą o osobach które dopiero zapoznają się ze światem Internetu Rzreczy; Oplà IoT jest z kolei przeznaczony dla tych, którzy chcą włączać do sieci już istniejące urządzenia domowe lub biurowe. W obu przypadkach proponowana jest realizacja odmiennych projektów.

Szczegółowe porównanie pakietów znajdziemy w oficjalnym blogu Arduino.

fot. Arduino