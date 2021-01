Arduino szykuje nową płytkę

Tym razem nie Atmel

Zespół Arduino pracuje już nad nowym modelem płytki, wyposażonej w procesor RP2040 zaprojektowany przez Fundację Raspberry.

Nano – bo co innego?

Spółka Raspberry już wczoraj, 21 stycznia, rozpoczęła sprzedaż wycenionego na 4 dolary modułu Raspberry Pi Pico, napędzanego dwurdzeniowcem RP2040 (w Polsce można zamawiać go za ok. 20 złotych). Tymczasem dwaj członkowie zespołu Arduino – Massimo Banzi (współzałożyciel i prezes) oraz Fabio Violante (dyrektor generalny) – opublikowali w oficjalnym blogu informację, że przygotowują właśnie płytkę z nowym mikrokontrolerem. Przy okazji pochwalili się, że zarówno z samym układem RP2040, jak i z zaprojektowanym dla niego środowiskiem programistycznym mieli okazję zapoznać się wcześniej. Zaproponował im to Eben Upton, szef Fundacji Raspberry.

Pierwsza płytka będzie mieć format Nano (a jej nazwa prawdopodobnie brzmi „Arduino Nano RP2040 Connect"). Zespół Arduino zamierza opracować moduł przystosowany do wykorzystania w Internecie rzeczy (IoT, Internet of Things). Moduł zostanie wyposażony w 16 MB pamięci flash (maksymalny rozmiar obsługiwany przez mikrokontroler RP2040); poza tym na płytce znajdzie się mikrofon, układ komunikacji z interfejsami Bluetooth i Wi-Fi (dostarczony przez szwajcarskie przedsiębiorstwo u-blox) oraz produkowane przez firmę STM czujniki MEMS (mikroukłady elektromechaniczne, Microelectromechanical Systems).

Do potrzeb nowego procesora ma zostać dostosowane całe środowisko programistyczne. Dotyczy to zarówno Arduino IDE, jak i opracowanych z myślą o nim bibliotekach. W komunikacie napisano: „choć RP2040 zjechał dopiero z taśmy produkcyjnej, nasz zespół pracuje już nad portami" („although the RP2040 chip is fresh from the plant, our team is already working on the porting effort").

Nowe płytki powinny zostać zaprezentowane w ciągu kilku najbliższych tygodni.

fot. Arduino, Raspberry