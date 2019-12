Blockchain pomoże w walce z fake newsami?

Zbliżający się koniec roku sprzyja rozważaniom na temat przyszłości, również w kontekście rozwoju technologii. Do grona popularnych ostatnio technologii należy blockchain, który zyskał rozgłos głównie za sprawą kryptowalut. Blockchain to forma zdecentralizowanej i rozproszonej bazy danych, która według raportu analityków Gartnera, poświęconego kluczowym prognozom na rok 2020, może zostać wykorzystana w zupełnie nowym celu.

W opublikowanym raporcie analitycy stwierdzają, że blockchain po rozwinięciu umożliwi także... walkę z fake newsami, które są coraz większą plagą internetu. Badacze przewidują, że do 2023 r. około 30% krążących po internecie informacji oraz obrazów i filmów będzie można zweryfikować pod kątem prawdziwości właśnie za pomocą technologii blockchain.

Autorzy podają nawet mechanizm, który można by w tym celu wykorzystać. Ponieważ blockchain nie ma jednego głównego serwera, teoretycznie umożliwia śledzenie przepływu informacji i jej modyfikowanie. Mogłaby ona być sprawdzana na podobnej zasadzie co kryptowaluty podczas obiegu.Technologię tę może wspomóc tzw. uczenie maszynowe.

„Opracowane modele sztucznej inteligencji wspomagające obsługę pisania tekstu i produkcję wideo można wykorzystać do szybkiego rozpowszechniania spersonalizowanych i wysoce wiarygodnych treści, będących nowym rodzajem cyberbroni. Śledzenie zasobów i dowodzenie ich pochodzenia to dwie kluczowe możliwości blockchainu, które da się łatwo zastosować do śledzenia pochodzenia wiadomości" – wyjaśniają naukowcy.

Problem fake newsów podnoszony jest już od dłuższego czasu, nie dziwi więc, że wciąż trwają poszukiwania skutecznej metody walki z nimi. Wydaje się, że dzięki rozwojowi technologii wypracowanie technik śledzenia zmian w publikowanych treściach w celu walki z fałszywymi newsami staje się coraz bardziej realne.

fot. jaydeep – Pixabay