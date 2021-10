Clearview AI mimo kontrowersji mocno się rozwija

Automatyczne rozpoznawanie twarzy nabiera rozpędu

Hoan Ton-That, dyrektor generalny firmy Clearview AI, przyznał, że mimo zgłaszanych już półtora roku temu zastrzeżeń jej system gromadzi coraz więcej zdjęć zamieszczanych przez użytkowników w sieciach społecznościowych. Służą one rozwijaniu metod automatycznego rozpoznawania twarzy.

Co więcej, inżynierowie firmy stale pracują nad nowymi funkcjami systemu, żeby mógł on wyostrzać zdjęcia i rozpoznawać nawet zakryte (np. maską) twarze.

To się opłaca

Z raportu finansowego za zeszły rok wynika, że Clerview AI ma się świetnie – po raz pierwszy w historii firma odnotowała zysk, i to w wysokości 59,8 mln dolarów. Z oprogramowania firmy korzystają organy ścigania w Stanach Zjednoczonych, mimo że spotyka się to ze sprzeciwem przedstawicieli władz i organizacji społecznych oraz sieci społecznościowych, z których firma pozyskuje zdjęcia do bazy.

Do wzrostu zysków przyczyniły się też transakcje prowadzone z firmami z holdingu Alphabet, między innymi sprzedaż oprogramowania i usług Google'owi czy YouTube'owi.

Dyskusyjna technologia

Technologia rozpoznawania twarzy od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje. Nad legalnością jej stosowania zastanawiają się kolejne państwa i miasta, swoją opinię w tej sprawie wyrażała też Unia Europejska. Wydaje się jednak, że Clearview AI wyrasta na kolejnego potentata, którego nie zniechęcają zgłaszane wątpliwości i zastrzeżenia. Otwarcie deklaruje dalszy rozwój swojej technologii.

fot. cottonbro – Pexels