Google Meet już dla wszystkich

Miliony nowych użytkowników

W marcu br. aplikacja Google Meet została uruchomiona w wersji płatnej w pakiecie, z którego korzystały firmy. Od tego momentu dziennie programowi przybywało ponad 3 mln nowych użytkowników. Biorąc pod uwagę te dane i coraz większe zainteresowanie wideorozmowami, firma postanowiła rozszerzyć dostęp do usługi.

Wystarczy mieć konto Google

Informację o udostępnieniu programu wszystkim posiadającym konto Google firma podała dwa tygodnie temu. Funkcja była wdrażana stopniowo, więc nie wszyscy użytkownicy mogli z niej korzystać od razu.

Teraz ogłoszono, że zakończyły się prace nad bezpłatnym wprowadzeniem usługi. Dostęp do aplikacji jest możliwy z paska narzędzi Gmaila.

Użytkownicy mają wybór

Oprócz Google Meet firma ma jeszcze dwie inne konkurencyjne usługi do wideorozmów. Pierwsza to Google Hangouts, czyli najstarsza (z 2013 r.) i najbardziej kompleksowa aplikacja, umożliwiająca wysyłanie wiadomości tekstowych i prowadzenie wideokonferencji. Druga to Google Duo, która pozwala jedynie na prowadzenie wideorozmów.

fot. Google – Youtube