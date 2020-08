Google pomaga w nauce

Google rozbudowuje oprogramowanie edukacyjne.

Krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego przedstawiciele Google'a poinformowali o udostępnieniu narzędzi, które ułatwią życie rodzicom pomagającym dzieciom w nauce. Przynajmniej dwa z nich okażą się przydatne w Polsce.

Pstryknij i rozwiąż

Na początku maja br. dało się słyszeć pogłoski, że opracowana przez Google'a aplikacja Obiektyw (Google Lens) zostanie rozbudowana o funkcję służącą do rozwiązywania równań matematycznych. Koncern z Mountain View właśnie potwierdził te przypuszczenia, zapowiadając, że już niebawem wystarczy sfotografować równanie za pomocą narzędzia Obiektyw, a system sztucznej inteligencji „w wybranych przypadkach" przedstawi sposób rozwiązania problemu metodą krok po kroku.

Podobne zadanie spełnia już obecnie przejęta przez Google'a w 2018 roku darmowa aplikacja Socratic, przeznaczona dla smartfonów pracujących pod kontrolą systemów Android i iOS. Potrafi ona m.in. rozpoznać sfotografowane równanie kwadratowe i podać sposób obliczenia jego pierwiastków.

Atom na wyciągnięcie ręki

W nauce fizyki, chemii i biologii przydatne okazują się trójwymiarowe modele atomów, molekuł, zwierząt i innych obiektów. Już od jesieni uczniowie wyszukujący hasła z tych właśnie dziedzin będą mogli obejrzeć towarzyszące im przestrzenne obrazy. Przykładowo, osoby wpisujące do wyszukiwarki Google'a hasła związane z mechaniką kwantową zobaczą wyniki zawierające modele atomów 3D, a dzięki technologii rzeczywistoci rozszerzonej (AR) przeniosą je we własne otoczenie (podobnie jak robi się to z cyfrowymi modelami mebli w celu sprawdzenia jak będą prezentować się we wnętrzu mieszkania).

Google obiecuje, że na początku roku szkolnego gotowe będą zestawy trójwymiarowych obrazów opisujące różne zagadnienia fizyczne, biologiczne i chemiczne.

Do wizualizacji obiektów 3D na tle otoczenia niezbędne jest użycie odpowiedniego smartfona lub innego urządzenia przenośnego działającego pod kontrolą Androida. Lista telefonów komórkowych i tabletów spełniających wymagania stawiane przez Google'a została zamieszczona w dziale pomocy technicznej „Doświadczanie 3D i rzeczywistości rozszerzonej w wyszukiwarce" (w sekcji „ARCore supported devices").

fot. Google