Hakerzy przejęli konto premiera Australii w WeChat

Scott Morrison ofiarą hakerów

Australijski premier stracił dostęp do swojego konta w komunikatorze WeChat. Jak poinformował „The Today Show" na Twitterze, konto Scotta Morrisona zostało zhakowane i jest wykorzystywane do szerzenia chińskiej propagandy.

Według informacji „The Daily Telegraph" 76 tysięcy osób obserwujących Morrisona otrzymało w styczniu informację, że jego strona służyć będzie teraz promowaniu „australijsko-chińskiego nowego życia". Sam premier jednak o niczym nie wiedział i nadal nie odzyskał dostępu do konta.

Wybory aktywizują hakerów?

James Paterson, przewodniczący australijskiej komisji ds. wywiadu i bezpieczeństwa, oskarżył o przejęcie konta Scotta Morrisona Komunistyczną Partię Chin. Ma ona cenzurować treści udostępniane przez przedstawiciela liberałów przed wyborami parlamentarnymi planowanymi w Australii na maj. Celem jest zablokowanie wiadomości od premiera milionowi Australijczyków mieszkających w Chinach. Co ważne, wciąż mają oni dostęp do prawdziwych wiadomości udostępnianych przez lidera opozycji Anthony'ego Albanese'a.

Paterson wezwał do bojkotu platformy WeChat, należącej do koncernu Tencent. Swój apel skierował także do politycznego przeciwnika premiera – Anthony'ego Albanese'a.

fot. Adem AY – Unsplash