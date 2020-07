Huawei znika z Wielkiej Brytanii

5G na Wyspach bez urządzeń Huawei

Od 31 grudnia br. w Wielkiej Brytanii zabronione będzie wykorzystywanie urządzeń koncernu Huawei w celu świadczenia nowoczesnych usług. Premier Boris Johnson podpisał rozporządzenie zabraniające ich używania podczas budowy sieci piątej generacji.

Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. i są skutkiem konsultacji odbytych z Narodową Radą Bezpieczeństwa (NSC, National Security Council). Poza tym zainstalowany już sprzęt 5G marki Huawei ma zostać usunięty do 2027 r.

Zmiana planów

Jeszcze na początku tego roku rząd Wielkiej Brytanii dopuszczał możliwość wykorzystywania urządzeń firmy Huawei w krajowej sieci 5G. Na chiński koncern nałożono wówczas pewne ograniczenia, tj. zakaz sprzedaży urządzeń wykorzystywanych we wrażliwej części sieci, jej segmentach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i krytycznych dla infrastruktury krajowej oraz brak możliwości stosowania chińskiego sprzętu w pobliżu baz wojskowych albo elektrowni jądrowych.

Zmiana podejścia do chińskiego potentata nastąpiła po zaleceniach wydanych przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC, National Cyber Security Centre).

Clips from my statement to Parliament today on Telecoms Security and Huawei pic.twitter.com/4TuaZfhm8L — Oliver Dowden (@OliverDowden) July 14, 2020

– Od początku byliśmy pewni, że chińskie przedsiębiorstwa Huawei i ZTE są dostawcami wysokiego ryzyka. NCSC poinformowało obecnie ministrów, że znacząco zmieniło ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa związanego z obecnością Huawei w brytyjskiej sieci 5G. (...) Najlepszym sposobem zabezpieczenia naszych sieci jest zaprzestanie przez operatorów korzystania z nowego sprzętu Huawei podczas budowy przyszłych sieci 5G w Wielkiej Brytanii – stwierdził Oliver Dowden, sekretarz stanu ds. mediów cyfrowych, kultury i sportu.

Skąd wziąć zamienniki?

W Wielkiej Brytanii usługi 5G są oferowane przez kilku operatorów: Three, O2, EE (spółka zależna BT) i Vodafone. Ta ostatnia firma już wcześniej zapowiedziała, że rezygnuje ze sprzętu Huawei. Pozostali trzej usługodawcy będą musieli zrobić to teraz. Sprzęt niezbędny do budowy sieci 5G dostarczają firmy Nokia i Ericsson; niestety jest on droższy niż elementy infrastruktury pochodzące od chińskiego potentata.

fot. BBC