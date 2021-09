Ile e-odpadów generują kryptowaluty?

Kryptowaluty szkodzą naszej planecie

Bitcoin nie ma ostatnio dobrej prasy i nie chodzi tu tylko o protesty mieszkańców Salwadoru przeciwko wprowadzeniu cyfrowego pieniądza w ich kraju. Tym razem mowa o ekologii.

Naukowcy z MIT i ekonomiści Holenderskiego Banku Centralnego opracowali metodę mierzenia ilości odpadów elektronicznych, jaka jest generowana podczas bardzo intensywnej eksploatacji urządzeń do kopania kryptowalut. Alex de Vries i Christian Stoll w artykule „Narastający problem e-odpadów Bitcoina", opublikowanym w czasopiśmie „Resources, Conservation and Recycling", szacują, że cała sieć BTC jest utrzymywana rocznie przez 30,7 kiloton metrycznych sprzętu. „Ta liczba jest porównywalna z ilością małych odpadów sprzętu IT i telekomunikacyjnego wytwarzanych przez taki kraj jak Holandia" – piszą naukowcy.

W 2020 r. sieć bitcoin przetworzyła 112,5 mln transakcji. Oznacza to, że każda pojedyncza transakcja odpowiada co najmniej 272 gramom e-odpadów. To dokładnie tyle, ile ważą dwa iPhone 12 mini. Żywotność urządzeń do wydobywania bitcoinów jest ograniczona do zaledwie 1,29 roku.

