Inwestor roztacza wizje dotyczące NFT

Entuzjasta NFT i kryptowalut

Podczas konferencji Crypto Finance w St. Moritz w Szwajcarii, były dyrektor ośmiu spółek giełdowych oświadczył reporterowi CNBC, że jest przekonany co do tego, że to nastąpi. Pytanie brzmi: kiedy?

Rok 2021 był dla NFT przełomowy. Znacząco wzrosła liczba przedmiotów oferowanych i sprzedanych po przekształceniu w niewymienialne tokeny. Niektóre z nich osiągnęły zawrotne ceny. W marcu grafik Beeple z Południowej Karoliny, na aukcji Christie's sprzedał NFT za rekordową kwotę 69 milionów dolarów.

W Polsce w domu aukcyjnym DESA sprzedano cyfrową wersję obrazu Pawła Kowalewskiego za 552 tysiące złotych.

Opublikowane na początku tygodnia dane pokazują, że całkowita sprzedaż NFT w roku 2021 przyniosła 25 miliardów dolarów. Niektóre z najbardziej znanych światowych firm, w tym Coca-Cola i Gucci, również sprzedawały NFT.

Tai spodziewa się, że coraz więcej rzeczy będzie przekształcanych w NFT w miarę jak internet przechodzi z wersji Web 2.0 do Web 3.0.

„Web 1.0 był tylko do odczytu" – powiedział Bill Tai. „Web 2.0 jest przeznaczony do odczytu i zapisu. Web 3.0 to otoczka wokół wszystkiego, co wchodzi i wychodzi z ekranu (...). Jest to internet aktywów".

Inwestor jest także entuzjastą kryptowalut. Spadek kursu ocenia jako chwilowy i wierzy, że cena bitcoina osiągnie niebawem poziom 75 tysięcy dolarów; nie jest w stanie określić tylko, kiedy.

fot. Linedin