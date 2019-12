Kolejny wyciek danych z Facebooka

Facebook po raz kolejny zawiódł, jeżeli chodzi o ochronę powierzonych mu danych osobowych. Po niedawnym wycieku danych osobowych pracowników serwisu (do której doszło w wyniku włamania do pojazdu z niezabezpieczonymi nośnikami danych), tym razem do sieci trafiły dane aż 267 milionów użytkowników portalu.

Wyciek został wykryty przez Boba Diachenko, niezależnego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa. Poinformował on na swojej stronie o odkryciu niezabezpieczonej bazy danych zawierającej także takie wrażliwe informacje jak numery telefonów.

Sprawa dotyczy głównie danych mieszkańców USA. Baza danych trafiła do sieci 4 grudnia br., a 12 grudnia linki do niej pojawiły się po raz pierwszy na hakerskich forach. Dwa dni później rekordy z danymi zostały odkryte przez Diachenkę. Swobodny dostęp do tych informacji był możliwy aż do wczoraj.

Portal został już poinformowany o sprawie. Zdaniem firmy, dane te mogą pochodzić sprzed kilku lat. To o tyle istotne, że Facebook w ostatnim czasie aktualizował zabezpieczenia takich danych. Gdyby okazało się, że to one zawiodły gigant znajdowałby się w jeszcze większych tarapatach.

