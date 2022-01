Kongres wzywa koncerny technologiczne do wyjaśnień

Opór mediów społecznościowych

Po zamieszkach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, które wybuchły po przegranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, Kongres Stanów Zjednoczonych zaczął badanie przyczyn eskalacji konfliktu. Jednym z działań było wezwanie firm prowadzących media do ujawnienia szczegółów moderacji wpisów w sieciach społecznościowych oraz innych danych, które pokazałyby, jak uczestnicy zamieszek organizowali swoje akcje i rozpowszechniali teorie dotyczące wyborów.

Zdaniem Komisji Specjalnej Izby Reprezentantów, która zajmuje się tą sprawą, cztery duże firmy technologiczne: Meta (wcześniej Facebook), Alphabet, Twitter i Reddit nie podały oczekiwanych informacji. Dlatego teraz komisja skierowała do nich oficjalne listy, w których wzywa do współpracy z organami badającymi sprawę zamieszek.

Zatrzymać radykalizację

Komisja chce wyjaśnić, w jaki sposób rozprzestrzenianie się dezinformacji i brutalnego ekstremizmu przyczyniło się do „ataku na demokrację" i jakie kroki podjęli właściciele mediów społecznościowych, aby zapobiec radykalizacji postaw, prowadzącej do przemocy.

YouTube, należący do firmy Alphabet, między innymi prowadził transmisję na żywo podczas ataku na Kapitol. Platformy Mety miały być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, mowy nienawiści i podżegania do przemocy. Ponadto zespół ds. uczciwości obywatelskiej Facebooka ma posiadać dokumenty o kluczowym znaczeniu dla dochodzenia komisji specjalnej.

Także subskrybenci Twittera mieli korzystać z platformy powstałej w celu wymiany zdań na temat działań na Kapitolu, a jego użytkownicy rozpowszechniali komunikaty o oszustwie wyborczym, także formułowane przez samego Donalda Trumpa (którego konto Twitter zawiesił dwa dni po zamieszkach). Firma nie ujawniła też szczegółów ostrzeżeń, które otrzymała, na temat ekstremistów organizujących się na jej platformie.

Na platformie Reddit z kolei zawiązała się społeczność „r/The_Donald", która prowadziła dyskusje związane z atakiem z 6 stycznia. Komisja wezwała serwis do przeglądu i udostępnienia wszystkich związanych z tym dokumentów.

Więcej szczegółów i treść listów skierowanych do koncernów technologicznych można znaleźć tutaj.

fot. PartTime Portraits – Unsplash