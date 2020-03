Lokalne oddziały, lokalni moderatorzy

Szefowie TikToka poinformowali, że do sprawdzania treści w krajach innych niż Chiny będą zatrudniani wyłącznie moderatorzy lokalni – pisze dziennik „The Wall Street Journal". Ma to przekonać użytkowników na całym świecie, że chińskie władze nie nadzorują serwisu społecznościowego ani aplikacji opracowanej przez firmę ByteDance.

Lokalne zespoły powinny przejąć kontrolę nad krajowymi oddziałami TikToka w ciągu kilku tygodni. Około 100 osób zatrudnionych na stanowiskach moderatorów w chińskiej centrali będzie musiało podjąć nowe zadania w firmie ByteDance lub odejść.

Wymiana zespołów odpowiedzialnych za monitorowanie treści zmniejsza prawdopodobieństwo, że TikTok będzie cenzurował treści nieakceptowane przez chińskie władze. Daje także nadzieję na to, że sam proces moderacji będzie uwzględniał lokalną specyfikę. Osoby zatrudnione dotychczas znały po prostu języki poszczególnych krajów, ale miały słabe rozeznanie co do ich kultur. Miejscowi pracownicy zrozumieją natomiast kontekst kulturowy związany z treściami rozpowszechnianymi przez użytkowników.

ByteDance nie wprowadza zmian zupełnie dobrowolnie. Politycy (szczególnie w USA) uważają, że TikTok może nie tylko cenzurować materiały, ale też stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ograniczone zaangażowanie chińskich pracowników teoretycznie pokazuje, że chińska platforma społecznościowa nie jest organem rządu ChRL.

fot. TikTok