Meta daje pracownikom wybór

Elastyczne podejście

Firma Meta (do niedawna Facebook) trzyma się ustalonego wcześniej planu otwarcia biur w USA (po ich zamknięciu z powodu pandemii) 31 stycznia 2022 r. Ma jednak propozycję dla osób, które będą się obawiały pracy stacjonarnej ze względów zdrowotnych. Mogą one poprosić o utrzymanie trybu zdalnego. Takie opóźnienie powrotu do biura będzie możliwe przez 3–5 miesięcy.

Jednocześnie firma chce realizować swój wcześniejszy plan – zatrudnieni, którzy są w stanie wykonywać obowiązki zdalnie (ze względu na ich charakter), mogą wnioskować o trwałe przeniesienie na pełny etat w trybie niestacjonarnym.

Meta nie jest jedynym potentatem technologicznym, który zdecydował się na przesunięcie terminu obowiązkowego powrotu do biur w związku z nową sytuację pandemiczną. Taką decyzję podjął też Google, choć jego pracownicy woleliby wrócić do pracy stacjonarnej.

