Planet Computers umożliwia instalację Linuksa w telefonie

Pod koniec 2019 r. firma Planet Computers zapowiedziała Cosmo Communicator – smartfon inspirowany klasycznymi palmtopami z lat 90. Telefon oferuje aparat 24 Mpix oraz dwa ekrany dotykowe, z których jeden służy do wyświetlania powiadomień, gdy urządzenie jest złożone. Bardziej szczegółowo o tym nietypowym modelu pisaliśmy tutaj.

Do tematu Cosmo powracamy, gdyż firma poinformowała właśnie o dodatkowej, dość nietypowej funkcji – wielokrotnego rozruchu, pozwalającej w praktyce na jednoczesną obecność dwóch systemów operacyjnych. Od teraz użytkownik może podzielić pamięć na partycje i podczas rozruchu decydować się na jeden z systemów. Do wyboru będą Android (zwykły lub zrootowany) oraz Debian Linux.

Co więcej, instalacja Linuksa odbywa się z oficjalnym błogosławieństwem twórców, co oznacza, że użytkownik nie straci dostępu do aktualizacji Androida. To, że Planet Computers oficjalnie pozwala na tego typu eksperymenty, nie oznacza jednak, że jest to proste zadanie. W sieci już teraz pojawiły się jednak szczegółowe instrukcje i można założyć, że w przyszłości na Cosmo powstaną również kolejne systemy.

fot. Planet Computers