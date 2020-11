Raspberry Pi 400 – komputer w klawiaturze

Pełnoprawny komputer

Około połowy października Raspberry zaprezentował Compute Module 4, nową wersję swojego miniaturowego komputera, bazującego na niewielkiej płytce drukowanej. Była to jednak konstrukcja przeznaczona głównie dla programistów, poszukujących np. bazy do kontrolowania czujników. Firma zaskoczyła nas jednak jeszcze jednym projektem – Raspberry Pi 400 jest dla odmiany pełnoprawnym pecetem.

Ukryty w klawiaturze

Urządzenie może okazać się bardzo atrakcyjne dla użytkowników zwłaszcza za sprawą ceny oraz niewielkich wymiarów. Komputer zamknięto wewnątrz pozbawionej bloku alfanumerycznego klawiatury. By go uruchomić, wystarczy podłączyć zasilanie, monitor oraz myszkę do jednego z portów znajdujących się na przednim boku komputerka. Dostępne złącza to: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x micro HDMI oraz 1x RJ-45. Nie zabrakło też wbudowanego modułu Wi-Fi.

Raspberry Pi 400 w odróżnieniu od Compute Module 4 ma jedną, ściśle określoną specyfikację – w obudowie znajdziemy czterordzeniowe CPU Broadcom BCM2711 i 4 GB RAM-u. By zapisać dane, należy natomiast umieścić w obudowie kartę microSD. Na dołączonym do zestawu nośniku znajdziemy system operacyjny Raspberry Pi OS.

Dodatkowe akcesoria

Osiągi sprzętu nie rzucą nikogo na kolana, nie zapominajmy jednak, że mowa tu o kompletnym komputerze kosztującym zaledwie 70 dolarów (ok. 280 zł). W wersji kosztującej ok. 100 zł więcej otrzymamy zaś dodatkowo myszkę oraz zestaw kabli. Oprócz przewodu pozwalającego podłączyć ekran dostaniemy również rozdzielacz USB.

Fot. Raspberry