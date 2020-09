Sąd blokuje blokadę

Odroczony ban Trumpa

Sąd rejonowy w San Francisco zablokował wydany przez Departament Handlu zakaz współpracy z koncernem Tencent – właścicielem komunikatora WeChat.

Pierwsza poprawka

Pod koniec sierpnia grupa amerykańskich użytkowników WeChata zaskarżyła w sądzie decyzję o zablokowaniu możliwości korzystania z komunikatora w USA. W złożonym wniosku napisano m.in., że wydane w tej sprawie rozporządzenie narusza swobody obywatelskie utrudniając wymianę poglądów gwarantowaną przez pierwszą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Zajmująca się sprawą sędzia Laurel Beeler podzieliła zdanie wnioskodawców. Jej zdaniem istnieją obawy dotyczące korzystania z chińskich technologii, ale rząd nie przedstawił zbyt słabe dowody na to, że właśnie WeChat stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Poza tym z aplikacji korzysta codziennie ok. 19 milionów obywateli USA; odebranie tak dużej grupie osób kanału komunikacyjnego bez zapewnienia jego zamiennika jest zbyt dużym ograniczeniem prawa do wymiany poglądów.

Decyzja o zablokowaniu zakazu korzystania z WeChata zapadła niemal w tym samym czasie, w którym prezydent Donald Trump odwołał własny ban nałożony na aplikację TikTok.

fot. Pixabay