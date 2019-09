Samsung eksperymentuje z elastycznymi ekranami

Kwadratowy, kompaktowy – tak w skrócie można opisać nową propozycję Samsunga, który zapowiada kolejny smartfon-składak.

Jak donosi Bloomberg, koreański koncern szykuje kolejną propozycję z serii zapoczątkowanej przez smartfon Galaxy Fold. Nie będzie to jednak ulepszona wersja pierwowzoru, ale nowa „wariacja” na temat tego typu konstrukcji.

Zapowiadany smartfon ma sprowadzać się do formy eleganckiego, kompaktowego kwadratu. Nowy gadżet Samsunga z ekranem o przekątnej 6,7 cali inspirowany jest dawnymi telefonami z klapką. Przednia kamera u góry wyświetlacza wyglądać będzie podobnie jak w Galaxy Note 10, a na pleckach telefonu pojawić ma się moduł złożony z dwóch kamer. Być może więc zastosowany w nim zostanie obiektyw ultraszerokokątny.

Komponenty telefonu nie będą jednak aż tak istotną kwestią – bardziej niż mocarny procesor twórców interesuje w tym przypadku stylowy dizajn. Do współpracy nad wizualnymi aspektami nowego telefonu Samsung zaprosił amerykańskiego projektanta Thoma Browne'a, gdyż odbiorca, do jakiego kieruje swoją propozycję koreański koncern, to grupa konsumentów zainteresowanych modą i gustujących w towarach luksusowych.

Mimo takich założeń kompaktowy Samsung ma być tańszy niż Galaxy Fold. Jak podkreśla Bloomberg, pojawienie się składaka uzależnione będzie od popularności modelu Galaxy Fold. Prognozowany termin zaprezentowania nowego dziecka Samsunga to początek 2020 roku. Nie wiadomo jednak, czy nie powtórzy się historia z opóźnieniem premiery, tak jak w przypadku Folda, który mimo usunięcia usterek nie trafił do sprzedaży.

fot: Lets Go Digital (source link: click)