Snapdragon 865+ będzie pracował z częstotliwością ponad 3 GHz

Ulepszony Snapdragon

Model Snapdragon 865+ jest ulepszoną wersją Snapdragona 865 wykorzystywanego w ponad 140 topowych smartfonach – zarówno sprzedawanych, jak i dopiero projektowanych.

Magiczna granica

Snapdragon 865+ to pierwszy układ przeznaczony do stosowania w urządzeniach przenośnych, którego główny rdzeń (Kryo 585) pracuje z częstotliwością większą niż 3 GHz. Konstruktorom udało się osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz, co jest wynikiem lepszym o ok. 10% w porównaniu ze Snapdragonem 865 (2,84 GHz). Pozostałe rdzenie są taktowane zegarem 2,42 GHz (tak jak w poprzedniej wersji chipa).

Wzrosła ponadto wydajność układu graficznego Adreno 650; w jego przypadku Qualcomm nie podaje częstotliwości taktowania (w Snapdragonie 865 wynosi ona 567 MHz), ale utrzymuje, że podsystem graficzny nowego chipa przetwarza dane o 10% szybciej. Częstotliwość odświeżania ekranu sięga 144 Hz.

Rozmowa ze światem

Za komunikację z sieciami bezprzewodowymi (WLAN) odpowiada interfejs FastConnect 6900, zdolny do obsługi pasma 6 GHz (zakres od 5,925 do 7,125 GHz), czyli zgodny z nowym standardem Wi-Fi 6E. Qualcomm obiecuje w tym przypadku osiągnięcie szybkości transmisji rzędu 3,6 Gb/s przy opóźnieniach nieprzekraczających 3 ms.

Jeśli chodzi o komunikację z sieciami komórkowymi, Snapdragon 865+ nie ma wbudowanego własnego modemu, lecz współpracuje z zaprojektowanym przez Qualcomm zewnętrznym układem X55. Model ten obsługuje wszystkie standardy stosowane w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej: 2G, 3G, 4G oraz najnowszy 5G.

W przypadku powszechnie dostępnych usług LTE osiągane są prędkości transmisji 2,5 Gb/s (w kierunku do abonenta) oraz 316 Mb/s (w przeciwną stronę). W sieciach 5G przepustowość wynosi teoretycznie ok. 7,5 Gb/s (w kierunku do abonenta) i ok 3 Gb/s (w stronę sieci).

Pierwsze modele

Firmy Asus i Lenovo zamierzają jako pierwsze rozpocząć sprzedaż smartfonów ze Snapdragonem 865+. W przypadku Asusa będzie to model ROG Phone 3, którego premiera ma odbyć się już 22 lipca. Lenovo z kolei zapowiada dostarczenie zaprojektowanego z myślą o graczach urządzenia Legion. W tym przypadku data premiery nie jest jeszcze znana, ale zaplanowano ją również na bieżący miesiąc.

fot. Qualcomm