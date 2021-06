Stop dla technologii rozpoznawania twarzy

Potrzebne są lepsze unormowania prawne

Do protestów brytyjskiego Watchdoga ICO, o których pisaliśmy we wtorek (22.06.2021), dołączyły europejskie organy: Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD). Instytucje te twierdzą, że zakaz stosowania narzędzi służących do rozpoznawania twarzy jest potrzebny, jeśli chcemy zachować naszą wolność i stworzyć ramy prawne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

We wspólnej rekomendacji wezwano również do wprowadzenia ogólnego zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w miejscach publicznie dostępnych. Nie chodzi tu więc tylko o oprogramowanie analizujące ludzkie twarze, ale i „sposób poruszania się, odciski palców, DNA, głos, sposoby używania klawiatury i inne sygnały biometryczne lub behawioralne, w dowolnym kontekście".

fot. Tumisu – Pixabay