TCL projektuje telefon z rozszerzanym ekranem

Pomysł elastycznego wyświetlacza, nad którym pracuje TCL, jest trochę inny niż w Galaxy Z Flip lub Motoroli Razr. Nie zgina się wpół, ale rozsuwa. Prototyp tego smartfona miał być pierwotnie pokazany na Mobile World Congress w Barcelonie. Jednak po odwołaniu tej imprezy projekt przestał być tak pilnie strzeżony. Do jego zdjęć dotarli dziennikarze portalu CNET, którzy pierwsi pokazali, jak to urządzenie wygląda. A wygląda dokładnie tak, że po rozsunięciu przypomina tablet.

Z pierwszych ilustracji można sądzić, że ten telefon koncepcyjny TCL korzysta z jednego ciągłego wyświetlacza z zakrzywionymi ekranami po obu stronach. Pomiędzy środkiem telefonu a podwójnym przednim aparatem po prawej stronie znajduje się przerwa w obudowie, która rozdziela obie strony, aby odsłonić nadwyżkę ekranu. Byłoby to bardzo podobne do przesuwania boków stołu w jadalni, aby dodać fragment w celu wydłużenia stołu.

Telefon ten kryje jeszcze kilka tajemnic. Nie do końca jest jasne, w jaki sposób działałby mechanizm wewnątrz. Jak utrzymują publikujący pierwsze informacje dziennikarze CNET.com, jedna część elastycznego wyświetlacza wygina się lub owija za drugą. Może to sprawić, że telefon będzie trochę grubszy niż te, do których się obecnie przyzwyczailiśmy.

Nie powinno to jednak być bardzo uciążliwe, jeśli odpowiadać nam będzie cel, nad którym pracuje TCL. Telefon po rozłożeniu ma spełniać funkcje tabletu, którego dzięki temu nie będziemy musieli nosić osobno. Taki projekt wymaga pojemnej i wydajnej baterii oraz takiej konstrukcji wyświetlacza, która wyeliminuje ewentualny problem marszczenia się ekranu.

Kolejna niewiadoma to materiał, z jakiego wykonany będzie wyświetlacz. Założyć można z dużym prawdopodobieństwem, że będzie to plastik, który jest tworzywem tańszym i bardziej elastycznym niż szkło. Z drugiej jednak strony szkło wykorzystano w Galaxy Z Flip, nie będzie więc dziwne, jeśli materiał ten pojawi się również w urządzeniu TCL.

Wiele wskazuje też na to, że telefon z rozszerzanym wyświetlaczem TCL bazować będzie na modelu 10 Pro, który zaprezentowano na początku tego roku w Las Vegas na targach CES.

fot. cnet.com