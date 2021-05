Technologia jednak nie dołuje nastolatków

Brak związku między technologią a zdrowiem psychicznym nastolatków

Badanie Oxford Internet Institute wykazało, że można mówić tylko o niewielkim wpływie używania urządzeń elektronicznych i mediów społecznościowych na kondycję psychiczną młodych ludzi. Grupa badawcza objęła ponad 430 500 dzieci w wieku 10–15 lat. Analizowano związek między oglądaniem telewizji, korzystaniem z portali społecznościowych i używaniem gadżetów elektronicznych a problemami behawioralnymi i skłonnościami samobójczymi.

Technologie nie tak groźne

Eksperci założyli, że stosunek nastolatków do nowych technologii i ich wpływ na życie młodych ludzi zmienia się w czasie. Pod obserwację wzięli wyniki corocznych badań z ponad 25 lat (od 1991 do 2019 roku) i skoncentrowali się na trzech dużych zestawach danych ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Badacze zauważyli, że relacja między korzystaniem z technologii a problemami w zachowaniu i skłonnościami samobójczymi była raczej stabilna i nie zmieniała się znacząco w analizowanym okresie. Zaskoczyło ich to, że zmniejszył się wpływ używania mediów społecznościowych na depresje.

Twarde kryteria

Przeanalizowane ankiety obejmowały różnorodne mierniki zdrowia i dobrego samopoczucia – od kryteriów subiektywnych, takich jak poczucie samotności czy niskie poczucie własnej wartości, po dane obiektywne, czyli zdiagnozowane depresje i zanotowane wskaźniki samobójstw.

Naukowcy tym razem skupili się tylko na warstwie bardziej obiektywnej, czyli wskaźnikach łączonych ze zdrowiem psychicznym. Jak się okazało, te twarde dane nie dają powodów do niepokoju o wpływ technologii na psychikę nastolatków.

Zapewne jednak dobór kryteriów badania ma wpływ na wnioski, do których doprowadzi. Kwestia samopoczucia i zdrowia psychicznego młodych ludzi na co dzień używających mediów społecznościowych wielokrotnie była już poddawana analizie – z bardzo różnym skutkiem.

Badanie zostało opisane w czasopiśmie „Clinical Psychological Science".

fot. Luke Porter – Unsplash