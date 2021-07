Więcej oszustów telefonicznych w czasie pandemii

Wyniki ankiety Harris Poll i Truecaller ID

Jak pokazały ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, oszuści telefoniczni wykorzystali pandemię COVID-19 do wzmożonej aktywności –.jeden na sześciu Amerykanów przyznaje, że im uległ. Średnio każda z ofiar naciągaczy straciła w ciągu ostatniego roku 502 dolary (rok wcześniej było to 351 dolarów). To najwyższa kwota od czasu, gdy Truecaller zaczął zbierać takie dane (2014 rok).

Wykorzystać zamieszanie

Oszuści wykorzystali panikę związaną z pandemią – fałszywe połączenia telefoniczne realizowane były pod pretekstem sprzedaży środków ochrony osobistej, maseczek, testów itp. Wśród ankietowanych trzy osoby na pięć przyznają, że z takimi ofertami miały do czynienia.

Badanie przeprowadzono na grupie 2024 dorosłych Amerykanów. Co ciekawe, najwięcej oszukanych to osoby w wieku od 18 do 44 lat, choć powszechnie uważa się, że to ludzie starsi są częstszymi ofiarami przestępczych działań tego typu. Eksperci podejrzewają jednak, że przedstawiciele starszych grup wiekowych mogą nie zdawać sobie sprawy, że padli ofiarą oszustwa lub też się do tego nie przyznają.

Walka z robocallami

Fałszywe połączenia telefoniczne są problemem na całym świecie. Jak pokazała ankieta, Amerykanie w badanym okresie stracili łącznie 29,8 miliarda dolarów w wyniku oszustw telefonicznych.

Władze Stanów Zjednoczonych próbują walczyć z tym procederem, dlatego wymagają od operatorów telefonicznych uwierzytelniania numeru dzwoniącego (najpóźniej od końca czerwca br.).

Eksperci przyznają jednak, że to tylko częściowo rozwiąże problem. Zalecają, żeby nie odbierać telefonów od nieznanych numerów, ale umożliwić im nagranie wiadomość głosowych, sprawdzać wszelkie numery przed oddzwonieniem, nie przekazywać żadnych danych przez telefon i nie podejmować od razu decyzji, na przykład zakupowych, ale umówić się na dodatkowy kontakt e-mailowy itd. Jeśli numer wygląda na spam lub ma negatywne opinie w internecie, należy go zablokować. Wreszcie – warto trzy razy się zastanowić, zanim poda się swój numer telefonu nieznanej osobie lub na stronie internetowej.

Jak twierdzi Clayton LiaBraaten, członek rady doradczej w firmie Truecaller, ludzie powinni traktować swoje numery telefonów tak, jak traktują numery kont bankowych.

fot. Adobe Stock