Xiaomi pracuje nad telefonem nagrywającym w 8K i 30 klatkach

Xiaomi nie przestaje zadziwiać kolejnymi innowacjami, które zamierza wprowadzić do swoich smartfonów. Ostatnio pisaliśmy o pokrytym niemal w całości wyświetlaczem modelu Mi Mix Alpha, a już pojawiły się przecieki sugerujące, że firma pracuje nad smartfonem umożliwiającym rejestrowanie nagrań w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę.

Producent nie potwierdził tych pogłosek, ale informacje o takim telefonie znalazły się w dokumentacji aplikacji producenta do obsługi aparatu, która pojawiła się trzy dni temu wraz z nową nakładką systemową Xiaomi o nazwie MIUI 11 (trafi do smartfonów w październiku). Warto wspomnieć, że nie będzie to pierwszy telefon na rynku wspierający nagrywanie w 8K. Opcja taka pojawiła się już w dość niszowym w naszym kraju smartfonie Nubia Red Magic 3 - tyle że oferuje on płynność jedynie 15 FPS.

Nagrywanie 8K przy 30 FPS na pewno znajdzie się w nowym, niezapowiedzianym jeszcze modelu, w przypadku bowiem Mi Mix Alpha ogłoszono obsługę rozdzielczości „tylko" do 6K. Obecnie jedynie procesory Exynos 9820 lub 9825 wspierają tę technologię, wygląda jednak na to, że ten przełomowy telefon zadebiutuje już z reprezentującym kolejną generację procesorem firmy Qualcomm.

fot. Xiaomi