Adresy w domenie .com znacznie podrożeją

W drugiej połowie 2020 roku odczujemy zmiany w kosztach utrzymania domeny .com. Będą one droższe o 7%, taka sama podwyżka będzie ponawiana przez kolejne trzy lata. Od 2026 roku ceny będą rosnąć dalej.

Wszystko za sprawą porozumienia finalizowanego przez globalnego operatora domeny .com – Verisign – z organizacją nadzorującą globalny rynek domen, czyli ICANN. Decyzja o zamrożeniu cen domeny została zniesiona w 2018 roku. Rząd Stanów Zjednoczonych przedłużył jednocześnie prawo firmy Versign do administrowania domeną .com. Na bazie tej umowy Versign uzyskał także zgodę na podnoszenie cen za utrzymanie domeny. Obostrzeniem było wyłącznie nie przekraczanie 7% wzrostu ceny każdego roku przez kolejne cztery lata. Następnie ceny ulegną dwuletniemu zamrożeniu, by po tym czasie ponownie wzrastać.

Wdrożenie takiego mechanizmu wymagało zgody ze strony ICANN. Za oficjalną zgodę na zmiany finansowania domen organizacja ta otrzyma od operatora 20 milionów dolarów. Uargumentowano to koniecznością wsparcia inicjatyw, jakie podejmuje ICANN. Versign na tej operacji nie zbiednieje: w zeszłym roku firma miała 1,232 miliarda dolarów przychodu, szacunki pokazują, że w tym roku dochody wzrosną jeszcze bardziej. Naturalnym jest więc fakt, że operatorowi bardzo opłaca się zainwestować w umowę z ICANN po to, aby zyskać jeszcze więcej na uwolnieniu cen za domenę .com.

Jak tłumaczy Elżbieta Kornaś z serwisu Domeny.pl, motywem zniesienia cen dla domen najwyższego poziomu (gTLD) miała być zaostrzająca się konkurencja w postaci coraz popularniejszych domen z nietypowymi rozszerzeniami (new gTLD). Na ten moment w internecie jest ok. 150 milionów domen z rozszerzeniem .com. Jednocześnie specjaliści twierdzą, że za ok. sześć lat domena ta drastycznie straci na znaczeniu na rzecz rozszerzeń nietypowych. Najpopularniejszą i najszybciej rosnącą domeną z nietypowym rozszerzeniem na świecie jest w tej chwili .icu.

fot. PR Solutions