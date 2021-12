Apple odsuwa termin powrotu do biur

W Apple'u jednak zdalnie

Firma z siedzibą w Cupertino miała już kilka pomysłów na organizację pracy po pandemii. W czerwcu zapowiedziała powrót do pracy stacjonarnej, choć nie w pełnym wymiarze, w listopadzie przedstawiła nową datę (luty 2022) powrotu do biur w układzie hybrydowym, teraz jednak bezterminowo przesuwa to zdarzenie w czasie.

Przyczyną podjętej decyzji jest wzrost zakażeń i nowy wariant wirusa.

Premia dla każdego

W notatce, którą dyrektor generalny Tim Cook wysłał do załogi, pojawiła się też informacja o premii w wysokości 1000 dolarów dla każdego pracownika. Pieniądze te mają pokryć koszt organizacji pracy domowej, mogą być wydane według uznania.

O nowym terminie powrotu do pracy w biurach – na razie nieznanym – Apple ma powiadomić swoich ludzi z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

Nowa sytuacja pandemiczna wpłynęła też na decyzje innych gigantów technologicznych. Google, którego pracownicy woleliby wrócić za biurka, posuwa się nawet dalej – chce zmusić zatrudnionych, by się zaszczepili pod groźbą utraty pracy. Meta z kolei pozostawia wybór o trybie pracy samym pracownikom.

fot. Carles Rabada – Unsplash