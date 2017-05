Czy Polacy wiedzą, jak bezpiecznie korzystać ze smartfonu

Badania przeprowadzone przez F-Secure ujawniają, że głównym winnym jest zatrważający brak wiedzy - co piąty ankietowany stwierdził, że przy korzystaniu z bankowości online lub zakupów przez smartfona nie ma się czego bać, nawet bez programów ochronnych, a ludzie wyolbrzymiają zagrożenia jakie wiążą się z korzystaniem z internetu w telefonie lub tablecie!

Zakupy przez internet na urządzeniach takich jak smartfon i tablet oraz korzystanie z bankowości online stają się powoli normą. Smartfon mamy zawsze pod ręką, co sprawia, że możemy skorzystać z jego pomocy zawsze, gdy tylko przyjdzie nam do głowy pomysł na nowy zakup lub potrzebujemy wykonać przelew bankowy. Zakładamy, że wystarczającym zabezpieczeniem jest korzystanie z aplikacji udostępnianych przez banki lub operatorów finansowych i w rezultacie zapominamy o podstawowym zabezpieczeniu, jakim jest program antywirusowy. Mylnie kojarzymy go jedynie z urządzeniami typu laptop czy komputer stacjonarny.

Jak pokazują badania F-Secure, aż 93 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z jakiejś formy zabezpieczenia antywirusowego, co wydaje się dość dobrym wynikiem. Jednak, gdy zaczynamy zgłębiać temat okazuje się, że w przypadku użytkowników smartfonów jakikolwiek program antywirusowy ma na nim zainstalowane zaledwie 37 proc. ankietowanych. Polacy zapominają bowiem, że identyczna ochrona jest potrzebna na każdym urządzeniu podłączonym do internetu - w tym także na smartfonach - zwłaszcza jeśli służy nam on do zakupów on-line lub do bankowości mobilnej.

Tymczasem badania Play zrealizowane w październiku 2016 roku wykazały, że aż 65 proc. użytkowników smartfonów płaci za zakupy w internecie właśnie przy pomocy telefonu lub tabletu. 23 proc. podaje w trakcie takich zakupów numer karty kredytowej. Jeśli dodamy do tego informację, że 66 proc. użytkowników smartfonów i tabletów korzysta z aplikacji do bankowości mobilnej, to widzimy, że mamy do czynienia ze sporym problemem.

Zwłaszcza, że w ciągu minionego roku 36 proc. użytkowników zetknęło się (osobiście, w rodzinie lub gronie najbliższych znajomych) z jakąś formą ingerencji osób trzecich w ich smartfon, w tym 19 proc. miało do czynienia z zainfekowaniem smartfona przez wirus, a 5 proc. przez program szpiegowski.

Skąd zatem tak beztroska postawa Polaków i niechęć do instalowania antywirusa na smartfonie? 40 proc. użytkowników po prostu nie czuje takiej potrzeby lub nie pomyślało o takiej ochronie, co oznacza, że nie są w pełni świadomi zagrożeń, które mogą wystąpić podczas korzystania z internetu w komórce.

Jest jednak nadzieja na ocalenie finansów Polaków. Z badania Play wynika, że 66 proc. użytkowników smartfonów i tabletów chciałoby lepiej zabezpieczyć swoje dane podczas korzystania z internetu na urządzeniu mobilnym, zaś 64 proc. uważa, że korzystając z aplikacji bankowej w telefonie lepiej posiadać zainstalowaną dodatkową ochronę.