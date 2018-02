GC728X oraz GC728XP - przełączniki marki NETGEAR

Te 28-portowe urządzenia Gigabit Ethernet z usługą Smart Cloud oraz czterema portami światłowodowymi (2 x SFP oraz 2 x SFP+) stanowią pierwsze przełączniki firmy NETGEAR, które umożliwiają konfigurację i zarządzanie z absolutnie dowolnego miejsca na świecie. Oba modele są bowiem w pełni zintegrowanymi urządzeniami zarządzanymi z chmury. Połączenie z chmurą i zdalne zarządzanie nie wymaga dodatkowego sprzętu (kluczy w chmurze, portali sieciowych, lokalnych serwerów, urządzeń sieci VPN lub proxy itp.). Wystarczy tu jedynie podłączyć przełącznik do sieci i Internetu, użyć aplikacji Insight do wykrycia i dodania urządzeń do sieci zarządzanej z chmury i gotowe.

Oba przełączniki charakteryzują się niezwykle nowoczesnym i prostym wzornictwem. Posiadają diody LED - w tym diody wskazujące stan zasilania, połączenia z chmurą, PoE max i stan wentylatora, a także stan połączenia/łącza portowego i zasilania PoE. Dodatkowo zostały one wyposażone w cichy wentylator oraz gniazdo blokady Kensington.

Co ważne, w modelu GC728XP wszystkie 24 porty Gigabit Ethernet obsługują PoE+ (802.3at) z całkowitym budżetem mocy 390W.

Warto podkreślić, że porty SFP i SFP+ są dedykowane, dzięki czemu nie musimy poświęcać portów dostępowych do zapewnienia komunikacji z innymi przełącznikami lub urządzeniami sieciowymi.

Na koniec warto zaznaczyć, iż oba przełączniki obsługują pełen zestaw zaawansowanych funkcji przełączania L2+/L3 Lite zarówno dla prostych sieci, jak i tych wysoce złożonych. Ponadto zostały opracowane tak, aby spełniać obecne i przyszłe wymagania sieci konwergentnej.

Cena GC728X to 1399 złotych brutto.

Cena GC728XP to 2499 złotych brutto.