Kolejne firmy chcą dostarczać internet z orbity

Potencjał kosmosu

Projekt Kuiper to planowany globalny system internetu satelitarnego, tworzony przez firmę Amazon. W zeszłym roku dostała ona warunkową zgodę Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission, FCC) na rozmieszczenie na orbicie okołoziemskiej 3236 satelitów, które zapewnią szerokopasmowy dostęp do internetu na całym świecie. Połowa z nich musi trafić na orbitę do czerwca 2026 roku, aby spełnione zostały warunki postawione przez FCC.

Wczoraj (26 października) firmy Amazon i Verizon Communications zapowiedziały, że będą współpracować w realizacji tego zadania. Wykorzystają do tego przyszłą konstelację satelitów Kuipera i naziemne sieci danych 4G/LTE i 5G firmy Verizon.

Miliardy dolarów w grze

Firmy chcą się skoncentrować na dostarczeniu internetu do społeczności wiejskich i docelowo zaproponować nowe usługi dla branży rolniczej, energetycznej, produkcyjnej i transportu. Uważają, że pozwoli to na skokowy wzrost rozwoju rolnictwa w niedocenianych dziś regionach.

Amazon chce zainwestować ponad 10 miliardów dolarów w projekt Kuiper, zatrudnia przy nim zespół 700 pracowników. Firma nie ogłosiła jeszcze harmonogramu rozmieszczania satelitów na orbicie. Na pewno ma spore opóźnienie względem sieci Starlink firmy Space X, która już wystrzeliła 1650 swoich satelitów, umieszczanych w kosmosie w podobnych celach.

fot. NASA – Unsplash