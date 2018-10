Play Next - oferta operatora niczym Netflix

Aplikację pobiera się z AppStore lub Google Play . W kilku krokach klient ma możliwość przeniesienia swojego dotychczasowego numeru lub w prosty sposób wygenerować nowy.

Po dodaniu karty płatniczej do konta i włączeniu subskrypcji, pozostaje zamówić kartę SIM, którą można odebrać w salonie albo od kuriera.

Po podpięciu kartę płatniczej, abonament zostanie automatycznie pobrany z karty, Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. Bez okresu wypowiedzenia. Bez kar i dodatkowych opłat.

Play Next - ile to kosztuje?

W ramach miesięcznej subskrypcji klient otrzymuje co miesiąc nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y, pakiet UE oraz 50 GB internetu. Cena subskrypcji to 45 zł/mies.

Darmowy okres

Operator daje możliwość wypróbowania nowej usługi do 6 miesięcy za darmo Jak? Trzeba przenieść swój numer z innej sieci do Play Next, aby korzystać z subskrypcji przez 6 miesięcy za darmo. Jeżeli klient nie chce przenosić swojego numeru, może wybrać nowy numer, otrzymując 3 miesiące za darmo.