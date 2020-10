„Siódemka" trzyma się mocno

Lepszy od Windows 8

System Windows 7 zadebiutował co prawda ponad dekadę temu (22 października 2009 roku), ale wciąż można go znaleźć na wielu komputerach.

Luki nie takie straszne

Firma NetMarketShare przedstawiła wyniki badania popularności systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach stacjonarnych. Pierwsze miejsce, co nie jest zaskakujące, zajmuje Windows 10. Tej wersji systemu używało we wrześniu br. 61,26% właścicieli desktopów, co oznacza wzrost o 0,69 pp. w porównaniu z sierpniem (Windows 10 był wówczas zainstalowany na 60,57% pecetów).

Zaskakujący wynik osiągnął natomiast system Windows 7. Także odnotował on wzrost – do 22,77% we wrześniu z 22,31% w sierpniu br. Wygląda na to, że użytkownicy nie obawiają się zagrożeń związanych z korzystaniem z nieserwisowanego już obecnie OS-a (Microsoft zakończył dostarczanie jakichkolwiek poprawek do niego 14 stycznia 2020 roku). Dla porównania, z systemu Windows 8 korzysta 2,99% internautów..

Polska nie odbiega znacząco od świata. Z badań firmy Gemius wynika, że we wrześniu br. 20,93% komputerów stacjonarnych łączących się z siecią działało pod kontrolą systemu Windows 7.

fot. NetMarketShare, Gemius