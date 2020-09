Wikipedia zmienia oprawę wizualną

Wygodniej, bardziej przejrzyście

Przez ostatnie 10 lat Wikipedia nie wprowadzała zbyt wielu zmian w oprawie graficznej. Ta od zawsze była prosta, a dzięki temu wszystko działało szybko. Przez lata łącza i komputery jednak przyspieszyły, a firma zebrała nieco pomysłów na to, jak zwiększyć komfort użytkowania z serwisu.

Rozwijane i zwijane menu

Nowa szata graficzna wciąż będzie stawiać na prostotę, ma jednak zawierać kilka bardziej współczesnych funkcji, takich jak dymki ze skróconą definicją niektórych słów zawartych w tekście. Zmiana dotknie przede wszystkim spisu treści. Nie będzie on już osobnym segmentem artykułu, ale przypiętą do górnego paska narzędzi ikonką. W praktyce więc będzie można rozwinąć go w każdej chwili i przeskakiwać między sekcjami artykułu bez konieczności wracania za każdym razem do jego początku. Zwinąć będzie można też boczne menu. Po lewej nie będzie już straszyć nas długa lista języków, schowana teraz pod pojedynczą ikonką.

Łamanie tekstu

Autorzy Wikipedii uznali też, że encyklopedia słabo radzi sobie z wydłużonymi monitorami. Długość linijki dopasowywała się do obrazu, przez co np. na monitorach 21:9 o wiele wygodniej korzysta się z witryny w okienku. Dekadę temu nie było to problemem, ale autorzy witryny dostrzegli, że bardziej męczy to oczy użytkowników. Aktualizacja dorzuci zatem łamanie linijek, dzięki czemu nie trzeba będzie już manipulować wielkością okna.

Odświeżone zostanie również menu wyszukiwania. Po wpisaniu wyszukiwanego hasła serwis wyświetli nie tylko słowne propozycje dostępnych artykułów, ale również miniaturowe zdjęcia, co ma ułatwić szybką identyfikację interesującego nas zagadnienia. Czasami zdarza się, że jedno hasło ma kilka znaczeń, a identyfikacja wizualna będzie szybsza niż stosowane do tej pory hasło dotyczące dziedziny zapisane w nawiasach. Pole wyszukiwarki będzie ponadto przypięte na stałe do górnego paska, dzięki czemu nie trzeba będzie wracać na początek artykułu, by wyszukać inny.

Cel długodystansowy

To tylko najważniejsze zmiany; planowanych jest też sporo drobnych poprawek (np. w trybie edycji artykułu). Nowinki będą wprowadzane stopniowo, a twórcy zamierzają zakończyć wszystkie prace do końca 2020 roku – w okolicach tej daty wypadają 20. urodziny serwisu.

