Associated Press uruchamia sprzedaż własnych NFT

Propozycja dla pasjonatów fotografii

Agencja Associated Press (AP) ogłosiła, że wchodzi w sektor kryptowalut. A konkretnie dzięki współpracy z firmą Xooa uruchamia sprzedaż niewymienialnych tokenów (NFT), którymi będą prace fotoreporterów. Zainteresowani fotografią będą mogli nabyć najlepsze reportaże zdjęciowe z kolekcji AP.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami system zostanie zbudowany na blockchainie Polygon, który jest „przyjazny dla środowiska". W ramach NFT kupujący zyska bogaty zestaw metadanych na temat nabywanego tokenu (fotoreportażu) – dowie się między innymi, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach powstały zdjęcia do danego reportażu oraz jakim sprzętem zostały zrobione.

Premiera pierwszej kolekcji zapowiadana jest na 31 stycznia br. Obejmie ona między innymi zdjęcia kosmosu i fotografie wojenne.

Brawurowa kariera NFT

Jak widać, NFT pobudza wyobraźnię coraz szerszego grona firm i twórców zainteresowanych scyfryzowaniem swoich „produktów". Niewymienialnym tokenem była już między innymi kultowa kanapka McRib z McDonaldsa, trójwymiarowy kolaż wizerunku popularnego rapera, dziecięca kolekcja obrazków przedstawiających wieloryby, regularnie w postaci NFT sprzedawane są też dzieła sztuki.

Choć nie wszyscy są do tej idei przekonani, to wydaje się, że NFT na stałe zagościły w naszym świecie. Powstały już specjalne platformy do kupowania, sprzedawania i tworzenia NFT, niektóre także w wersji mobilnej.

Associated Press chce dochody ze sprzedaży NFT przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć dziennikarskich. Zainteresowanych szczegółami odsyła na stronę apmarket.xooa.com.

fot. Library of Congress – Unsplash