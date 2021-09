Facebook nie pozostanie bezkarny?

„Nie" dla wersji dziecięcej Instagrama

Dwoje czołowych senatorów z Komisji Handlu ds. ochrony konsumentów amerykańskiego Senatu rozpoczęło śledztwo w sprawie Facebooka dotyczące szkód, jakie Instagram może wyrządzać nastolatkom.

Jest to pokłosie artykułu w gazecie „The Wall Street Journal" opisującego 18-miesięczne dziennikarskie śledztwo, trwające do wiosny tego roku. Dziennikarze dotarli do badań prowadzonych wewnętrznie przez Facebooka. Wynika z nich, że korzystanie z Instagrama pogłębia problemy z wizerunkiem ciała jednej trzeciej użytkowników, zwłaszcza dziewcząt, a także potęguje lęki i depresję. O sprawie pisaliśmy wczoraj.

Grupa Demokratów z Senatu wezwała szefostwo firmy do rezygnacji z planów uruchomienia wersji Instagrama dla dzieci. „Dzieci i nastolatki są wyjątkowo wrażliwymi populacjami, a te odkrycia przedstawiają jasny obraz Instagrama jako aplikacji, która stanowi poważne zagrożenie dla dobrego samopoczucia młodych ludzi" – napisali prawodawcy.

fot. freestocks – Pixabay